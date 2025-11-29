Inter Miami de Lionel Messi finalista de la MLS al golear a New York City 5-1

Inter Miami del argentino Lionel Messi se convirtió en el primer finalista de la MLS. Hizo respetar la casa y goleó por 5-1 a New York City FC para ganar la Conferencia Este y meterse a la gran final del torneo local.

El cotejo comenzó peleado, pero fue Allende el que anotó su doblete a los 14’ y 23’ para darle ventaja a Inter Miami, mientras que Haak a los 37’ puso el descuento antes del descanso.

En el complemento, Silvetti a los 67’ aumentó nuevamente la distancia en el resultado para las ‘Garzas’. Y ya casi al final, Segovia a los 83’ y Allende de nuevo a los 89’ completó su ‘hat-trick’ para cerrar la cuenta.

La victoria le da a Inter Miami el título de la Conferencia Este y la clasificación a la gran final de la MLS. En la definición enfrentará al ganador de la llave entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps de Kenji Cabrera que están jugando en estos momentos.