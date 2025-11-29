Gobierno refuerza control en frontera sur con despliegue policial y apoyo militar

ESTADO DE EMERGENCIA EN TACNA entra en su fase final de publicación para frenar el ingreso irregular desde Chile.

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Gobierno se encuentra en la fase final para la publicación del estado de emergencia en la zona fronteriza de Tacna, con el fin de reforzar el control territorial e impedir el ingreso irregular de personas desde

Chile. Señaló que se trata de una decisión adoptada a nivel del Consejo de Ministros y remarcó que el mensaje del Ejecutivo es claro: “Nuestras fronteras se respetan”.

Como parte de las medidas, se dispuso el reforzamiento del despliegue policial con más unidades móviles y personal adicional, así como el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas. Actualmente, más de un centenar de efectivos realizan labores de vigilancia permanente en los puntos críticos de la frontera sur para asegurar una cobertura integral y prevenir cruces irregulares.

El ministro precisó que el control migratorio será estricto y coordinado de manera inmediata con Superintendencia Nacional de Migraciones, garantizando la verificación individual de cada ingreso. Reafirmó que el país no permitirá la migración irregular y que se aplicará de manera rigurosa la normativa vigente, además de recordar que la frontera norte, en Tumbes, ya se encuentra bajo estado de emergencia con medidas similares.

En el ámbito político, el congresista Héctor Ventura solicitó que la declaratoria se extienda también a la frontera norte, al advertir que la falta de control favorece el accionar de organizaciones criminales. Por su parte, el excanciller Luis González Posada sostuvo que la respuesta al fenómeno migratorio debe complementarse con una coordinación regional efectiva, a fin de abordar de manera integral la crisis en todas las fronteras del país.