Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer a Palmeiras 1-0 con gol de Danilo

CARLOS HIDALGO

El que hacía un gol ganaba. Y eso ocurrió en esta final de la Copa Libertadores de América 2025 celebrada en el Estadio Monumental de Universitario, llevándose la gloria Flamengo al vencer a Palmeiras 1-0, en duelo de equipos brasileños gracias al gol de Danilo en el complemento. El partido fue discreto y solo mejoró algo tras el tanto del “Mengao”, pues Palmeiras nunca tuvo criterio para elevar su rendimiento y pagó caro con esta derrota. El árbitro fue Darío Herrera de Argentina.

En un primer tiempo muy cortado y mediocre, solo hubo una acción de peligro a cargo del atacante del Flamengo Bruno Henrique que mandó el balón alto. Las amarillas salieron muchas veces por juego brusco, aunque el chileno Erick Pulgar del “Fla” se salvó de la roja, tras dejarle los toperoles en la pierna de Bruno Fuchs sacándole solo la amarilla el árbitro argentino Diego Herrera.

Para el complemento, el “Fla” salió más decidido a buscar el triunfo, y tuvo sus frutos a los 66’. Un corner servido por de Arrascaeta, le permitió aparecer sin marca a Danilo quien elevándose aplicó un golpe de cabeza libre, para mandar el balón al fondo, tras pegar en el parante derecho, dejando sin opción al arquero Carlos Miguel. Era el 1-0 para el “Mengao”.

Palmeiras reaccionó tras el golpe recibido, y a los 88’ se perdió el empate Vitor Roque que en la puerta del arco remató y el balón lo desvió un defensa rival al corner. El pitazo final de Herrera desbordo la alegría de los jugadores y cuerpo técnico del Flamengo, lo mismo que su numerosa hinchada que se hizo sentar más que la de su rival. Es su cuarto título en la historia de la Libertadores, y se convirtió en el club brasileño más ganador.

ALINEACIONES

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Carrascal, de Arrascaeta (Luiz Araujo), Samuel Lino (Everton) y Bruno Henrique (Juninho). DT: Filipe Luis

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Sosa), Gómez, Fuchs, Murilo (Giay), Piquerez; Pereira, Raphael Veiga (Felipe Anderson-Mauricio), Allan (Facundo Vega), Vitor Roque y Lopez. DT: Abel Ferreira.

ÁRBITRO: Darío Herrera (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Monumental de Lima