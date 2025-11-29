Congreso retira polémica propuesta para extender mandatos en Sunedu tras presión de sector universitario

La bancada de Alianza para el Progreso dio marcha atrás luego que la Asociación de Universidades del Perú denunciara el intento de modificar la Ley Universitaria mediante la Ley de Presupuesto 2026

Los congresistas Eduardo Salhuana y Jorge Flores, de Alianza para el Progreso (APP), retiraron este jueves su propuesta para ampliar por tres años más el periodo de los representantes de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La medida se presentaba como una modificación a la Ley Universitaria que pretendía incluirse en los cambios a la Ley de Presupuesto 2026.

El retroceso ocurrió después que la Asociación de Universidades del Perú (Asup) denunciara públicamente la maniobra legislativa. La organización advirtió que el Congreso intentaba usar la Ley de Presupuesto como vehículo para introducir disposiciones que beneficiarían a los actuales directivos de la Sunedu, cuyos mandatos vencen próximamente.

Oficios formalizan el retiro de la propuesta

Salhuana envió el oficio n.° 130 2025-2026/GP-APP-CR al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes. En el documento solicita retirar la propuesta presentada en la sesión plenaria del 26 de noviembre. La iniciativa buscaba modificar los artículos 17.2 y 20 de la Ley Universitaria.

Por su parte, Jorge Flores Ancachi remitió el oficio n.° 303-2025-2026/JLFA-CR con el mismo objetivo. El legislador justificó su decisión tras reunirse con sectores y asociaciones estudiantiles que rechazaron categóricamente el planteamiento. Ambos parlamentarios argumentaron que la propuesta «se malinterpretaba como prórroga», aunque no explicaron qué otro propósito tendría modificar los periodos de vigencia de los directivos.

Defensa de la institucionalidad universitaria

La Asup reafirmó que el orden jurídico debe respetarse en el sistema universitario. La asociación insistió en que los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu deben renovarse cada tres años, según establecen las disposiciones vigentes. Esta norma garantiza la rotación y evita la concentración de poder en el organismo fiscalizador.

La bancada de APP emitió un comunicado firmado por Salhuana donde aseguran haber retirado «cualquier propuesta que pudiera interpretarse como una prórroga de mandatos». El retroceso evidencia que los legisladores cedieron ante la presión del sector universitario y el escándalo desatado en medios de comunicación y redes sociales. La maniobra confirma la necesidad de vigilancia ciudadana constante sobre las iniciativas que se tramitan en el Parlamento.