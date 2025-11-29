Conductor de minibus que mató a hincha brasileño no estaba autorizado para dar servicio turístico

La ATU confirmó que el vehículo carecía de permisos vigentes y el chofer no contaba con habilitación, pese a que la empresa sí opera formalmente



La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reveló este viernes información grave sobre el caso del hincha brasileño fallecido durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025. El minitrés donde murió el seguidor de Palmeiras no tenía autorización vigente para operar como vehículo turístico. Además, su conductor no estaba habilitado para prestar este servicio, aunque sí tenía licencia de conducir.

Empresa formal, pero vehículo sin permisos

El bus involucrado, con placa F4T-780, pertenece a Solbus Transporte Turístico E.I.R.L. Esta empresa sí cuenta con habilitación para brindar transporte turístico de pasajeros. Sin embargo, la unidad específica que circulaba durante las celebraciones carecía de autorización de la ATU para operar.

La entidad aplicará una multa de S/ 21,400 (cuatro UIT) por la infracción TU1. Una vez concluyan las pericias policiales, el vehículo será trasladado a un depósito de la ATU. El minitrés tiene más de 15 años de antigüedad, lo que lo coloca dentro del rango de vehículos aptos para chatarreo.

Doble infracción agrava responsabilidad de la empresa

La ATU también detectó que el conductor no estaba habilitado para prestar servicio turístico, pese a contar con licencia de conducir. Esta segunda falta le costará a Solbus una multa adicional de S/ 2,675 (50% de una UIT) por la infracción TU5-b. La sanción incluye además la inhabilitación definitiva de la unidad para ofrecer el servicio.

El caso pone en evidencia vacíos en la fiscalización del transporte turístico. Una empresa puede estar formalmente registrada, pero sus vehículos y conductores operan sin cumplir todos los requisitos. Esto genera riesgos directos para los usuarios, como quedó demostrado en esta tragedia que enlutó a la familia del joven brasileño y a miles de hinchas reunidos por la final continental.

La ATU expresó sus condolencias a los familiares y amistades del fallecido. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.