Bayern Múnich logró vencer al St. Pauli en el final por 3-1 y sigue firme en la punta de la Bundesliga

Bayern Múnich venció 3-1 a St. Pauli en un vibrante partido correspondiente a la duodécima fecha de la Bundesliga Alemana. El comienzo fue cuesta arriba para los “bávaros” luego de que Andreas Houtondji adelantara al St. Pauli a los 6’. Sin embargo, el Bayern reaccionó y logró la igualdad gracias a Raphael Guerreiro, quien marcó a los 44’ y así se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, los muniqueses encontraron la victoria en el cierre del partido con tantos del colombiano Luis Díaz a los 93’ y Nicolas Jackson a los 96’, anotaron en los descuentos, sentenciando el 3-1 definitivo y desatando la celebración en el Allianz Arena. Siguen líderes con 34 puntos. En la próxima jornada, Bayern Múnich visitará al Stuttgart.

Otros Resultados: Hoffenheim 3 Augsburgo 0; Unión Berlín 1 Heindenheim 1; Werder Bremen 1 Colonia 1; Bayer Leverkusen 1 Borussia Dortmund 2. Partidos del Domingo: Hamburgo-Stuttgart; Eintracht Frankfurt-Wolgsburgo; Friburgo-Mainz. Principales Posiciones: Bayern Múnich 34; Leipzig 26; Borussia Dortmund 25; Bayer Leverkusen 23; Hoffenheim 23; Stuttgart 22; Eintracht Frankfurt 20.