Barcelona otra vez de líder de la Liga de España al vencer al Alavés 3-1

Barcelona otra vez de líder de la Liga de España al vencer...

Por la fecha 14 de la Liga de España, el F.C. Barcelona logró volver a la cima de la tabla de posiciones, con su victoria de local en el Camp Nou ante el Alavés por 3-1, sacándole dos puntos de ventaja al Real Madrid (34-32), que jugará el domingo de visitante ante Girona.

Los goles del elenco azulgrana los anotaron su estrella Lamine Yamal a los 8’ y un doblete de Dani Olmo a los 26’ y 93’, habiendo sorprendido la visita con un gol madrugador al minuto de juego a cargo de Pablo Ibáñez. El mejor juego colectivo e individual de los catalanes, pesó para inclinar la balanza a su favor.

Otros Resultados: Mallorca 2 Osasuna 2; Levante 0 Athletic Club 2; Atlético de Madrid 2 Real Oviedo 0. Partidos del Domingo: Real Sociedad-Villarreal; Sevilla-Real Betis; Celta-Espanyol; Girona-Real Madrid. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 34; Real Madrid 32; Atlético de Madrid 31; Villarreal 29; Real Betis 21; Espanyol 21; Getafe 20; Athletic Club 20; Real Sociedad 16; Sevilla 16; Celta 16; Elche 16; Rayo Vallecano 16.