Tommy Alva regresó al Perú para consolidarse en “I Love Denbow”

Uno de los artistas dominicanos de mayor proyección internacional consolidó su presencia en Perú en su más reciente visita en el marco del esperado festival I Love Denbow, evento urbano donde las más grandes figuras del género urbano se reunieron en la capital peruana, es así como Tommy Alva el autor de “En tu piel” regresó a Lima para sumar más fans.

Hace algunos meses pasó por Lima para presentar su nueva canción llamada “En tu piel” y ahora ya se ha convertido en una de las canciones mas pedidas de la temporada, Alva también visitó “Angamos para el mundo”, el mural en el Callao donde han ilustrado su rostro como uno de los referentes del sonido urbano.

Sobre su reciente single llamado “En tu piel”, Tommy Alva contaba: “con el afrobeat sentí una conexión inmediata. La vibra del género, combinada con una letra coloquial, me permitió transmitir emociones reales, especialmente a los jóvenes, pero también a un público amplio y diverso” expresó.

Este tema puede sonar igual de bien en una playa, en una discoteca o en cualquier espacio donde la energía fluya. Es una canción que habla de esos finales de relación en los que, por las circunstancias o la forma en que se dio todo, llegas a desconocer por completo a esa persona que pensabas conocer. La forma en que alguien se va, muchas veces, te dice todo… y a veces, eso es lo único que te queda.

“En Tu Piel” fue producida por Ranz, un talento con el que logró una gran conexión musical, y el videoclip fue dirigido por Daniel Bello, reconocido director de la República Dominicana. Fue rodado en la hermosa playa de Juan Dolio, y cuenta con imágenes visualmente impactantes y una atmósfera que acompaña perfectamente el mensaje de la canción.

Tommy Alva fue uno de los artistas estelares del pasado festival All Music Fest donde compartió escenario con Beele y Luar la L.