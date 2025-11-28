Prisy Pcoreta trajo lo mejor de su denbow dominicano a tierras peruanas

La puertorriqueña Prisy Pcoreta revolucionó con su flow y su sensualidad en los encuentros que tuvo con la prensa peruana y sus fans quienes acudieron a celebrar con ella la primera edición de I Love Denbow el festival especializado en el género urbano y las propuestas de los artistas más importantes de Puerto Rico y República Dominicana.

La segunda visita de Prisy al Perú ha sido espectacular, además de cumplir con una agitada agenda de prensa, la puertorriqueña asistió a un homenaje hecho en el Callao en el mural “Angamos para el Mundo” donde su rostro ya decora una de las paredes del emblemático lugar, del mismo modo su actuación en I Love Denbow ha sido de las más comentadas por las redes sociales.

Con temas como “Caperucita” y “Florecita“, Priscilla Colón Ortiz, conocida en el mundo artístico como Prisy Pcoreta, es una talentosa y multifacética artista puertorriqueña que está revolucionando la música urbana con su innovador enfoque en el dembow dominicano. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Caguas, Prisy mostró su inclinación hacia las artes desde muy pequeña, comenzando su carrera como bailarina a la edad de 4 años.

Durante su adolescencia, su talento se expandió al ámbito vocal, participando activamente en el coro. Más tarde, como joven adulta, fue reclutada para modelar en videos musicales de artistas locales como Miguelito, Jowell y Randy, Jamsha, Pusho, Jonz, y Casper Mágico. Estas experiencias no solo la impulsaron en la industria del entretenimiento, sino que también encendieron en ella el deseo de convertirse en una artista completa.

Prisy ha lanzado temas como «Bim Bam Bam» y «Fuga Laboral” que han resonado entre su audiencia, demostrando su habilidad para fusionar ritmos y capturar la esencia de la música latina. Actualmente, se encuentra trabajando en su proyecto musical en la República Dominicana, donde ha cosechado un éxito impresionante gracias a la cálida acogida de sus canciones en las principales estaciones de radio de Santo Domingo y la región del Cibao.

Este éxito ha abierto puertas para colaborar con reconocidos artistas del género dominicano, como Young Gatillo, La Sativa y Yaisel, quienes han reconocido su talento y versatilidad. En esta nueva etapa de su carrera, Prisy Pcoreta está enfocada en llevar el dembow dominicano a un nivel superior, combinando los estilos de Puerto Rico y la República Dominicana. Este enfoque promete no solo enriquecer el género, sino también consolidar a Prisy como una de las artistas más prometedoras de la música urbana.

Prisy prometió volver a Lima para seguir divulgando el sonido urbano y del reggaetón de la mata con su propuesta llena de sensualidad y originalidad.