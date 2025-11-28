Perú suma ocho medallas en bádminton con destacada actuación de deportistas del IPD en Juegos Bolivarianos

Inés Castillo se coronó campeona en individual femenino ante Colombia en los Juegos Bolivarianos, mientras el país acumula preseas de oro, plata y bronce

Los deportistas peruanos de bádminton sumaron ocho medallas en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, con una participación destacada de integrantes de los programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte. El presidente José Jerí Oré entregó personalmente la medalla de oro a Inés Castillo, quien derrotó a la colombiana Juliana Giraldo por 2-0 en individual femenino. Las preseas incluyen una de oro, cuatro de plata y tres de bronce en diferentes modalidades del deporte.

El presidente reconoce el logro deportivo

Jerí Oré asistió al Polideportivo 2 de la Videna para entregar la medalla dorada a Castillo, deportista del Programa Lima 2027 del IPD. El mandatario estuvo acompañado por el presidente del IPD, Sergio Ludeña, y el titular de la Federación Peruana de Esgrima, Ángel García. Durante su visita también felicitó a otros atletas nacionales, entre ellos María Luisa Doig, campeona de oro en espada individual de esgrima.

Distribución de medallas por categorías

Adriano Viale obtuvo plata en individuales masculino. La dupla Sharum Durand y Brian Roque consiguió la segunda posición en dobles masculino. Namie Miyahira y José Guevara lograron plata en dobles mixtos. El equipo mixto peruano también subió al segundo escalón del podio.

Las medallas de bronce llegaron por tres vías. Miyahira sumó una presea individual. La pareja conformada por Castillo y Miyahira alcanzó el tercer lugar en dobles femenino. Viale y Guevara cerraron la cosecha con bronce en dobles masculino.

Programas de formación deportiva rinden frutos

Los ocho medallistas forman parte del Programa de Apoyo al Deportista del IPD. Esta estructura institucional busca impulsar el desarrollo del deporte nacional mediante respaldo técnico y financiero a los atletas. Los resultados obtenidos en bádminton demuestran la efectividad de estos programas de formación.

Los Juegos Bolivarianos continúan en sus diferentes sedes con la participación de 17 países y 41 disciplinas deportivas. El IPD mantiene su compromiso con el fortalecimiento del deporte en el país.