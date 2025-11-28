Perú destaca en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster en Santiago de Chile

Con gran éxito se van desarrollando las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo Master en Santiago de Chile, y en nuestra selección son figuras destacadas Grace Arribasplata, Claudia Meneses, Karla Mendoza, Jaime León, Lucho Huarcaya, Pedro Horna, Martín Ortiz, Miguel Bouroncle. Hay inscritos más de 2,200 deportistas y el escenario es el Estadio Nacional de Ñuñoa.

Además de los países sudamericanos, están como países invitados México, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos. En la foto figuran los medallistas Luis Huarcaya, Miguel Bouroncle, Jaime León y Jorge Arriola. La próxima sede del Sudamericano, será el año 2027 en Cochabamba-Bolivia.