Municipalidad de Lima despliega reconocimiento facial y drones para vigilar Mesa Redonda en Navidad

La Municipalidad de Lima instala 19 cámaras de reconocimiento facial y despliega drones para monitorear en tiempo real el Centro Histórico durante la temporada navideña

La alcaldía de Lima implementó un sistema de vigilancia tecnológica en el Mercado Central y Mesa Redonda como parte del Plan de Operaciones Navidad Segura 2025. El alcalde Renzo Reggiardo Barreto anunció la instalación de 19 cámaras equipadas con inteligencia artificial que permiten el control de aforo, detección facial de personas con requisitoria policial e identificación de placas vehiculares buscadas. El sistema genera alertas automáticas al Centro de Control municipal.

Tecnología de vigilancia masiva

Las cámaras operan con inteligencia artificial que procesa información en tiempo real. El sistema puede reconocer rostros de personas buscadas por la policía y detectar vehículos con requisitoria activa. La comuna sostiene que estas herramientas permiten respuestas inmediatas ante situaciones de seguridad.

La municipalidad complementa el sistema con un dron de vigilancia aérea. Este dispositivo detecta aglomeraciones y situaciones que considera de riesgo desde una perspectiva elevada. La combinación de cámaras fijas y vigilancia aérea cubre diversos ángulos de la zona comercial.

Presencia policial y operativos diarios

El operativo incluye presencia permanente de efectivos de la Policía Nacional, personal del Ejército y agentes municipales. Las autoridades ubicaron estos contingentes en puntos estratégicos del Centro Histórico.

La comuna ejecuta intervenciones diarias para mantener despejadas las rutas de evacuación. Los operativos también apuntan a retirar el comercio ambulatorio informal de la zona. Las autoridades justifican estas acciones como necesarias para garantizar el orden durante la temporada de mayor afluencia comercial. El plan de seguridad concentra recursos tecnológicos y humanos en una de las áreas comerciales más concurridas de la capital.