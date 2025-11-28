Mipymes: Operaciones de factoring en Perú Alcanzarían más de S/ 55 000 millones al cierre de 2025



*En su 10° año de expansión en el país, el factoring se consolida como el instrumento financiero más sólido y principal aliado de las micro y pequeñas empresas.

El mercado de factoring en el Perú cerrará el año 2025 con cifras inéditas. El monto negociado por facturas alcanzaría alrededor de S/ 55 mil millones.Según el Ministerio de la Producción (Produce) y CAVALI, a octubre 2025 se ha desembolsado 42,256 millones de soles (34,612 millones de soles a octubre 2024), 22.1% superior.

En cuanto al número de facturas negociadas, hasta octubre de este año se contabilizan 1,696,651 documentos, frente a los 1,430,701 del año anterior.

Una década de expansión

El marco normativo innovador de operaciones de factoring cumple diez años en nuestro país y se consolida como una herramienta financiera clave para las micro y pequeñas empresas (Mypes). Los sectores con mayor participación son servicios, comercio, industria y construcción, lo que evidencia su impacto transversal en la economía. A octubre 2025, el sector Servicios concentró el 32.3% del monto de facturas negociables (13,631 millones de soles), seguido por el sector comercio e industria, ambos con un 26.4% e importes de 11,151 y 11,143 millones de soles, respectivamente. (Fuente: CAVALI, Produce)

Avances en las regiones

El crecimiento no solo se concentra en Lima, sino también en regiones como Callao, Arequipa, Piura, Ica y La Libertad, en donde se ha logrado avanzar con los porcentajes de penetración y negociación, según María García-Godos, socia y directora financiera de Adelanta Factoring y vicepresidenta de APROFIN. Es así que Lima concentra el 80.8% del monto de las facturas negociables (34,122 millones de soles). En tanto que Callao, Arequipa La Libertad, Ica y Piura, regiones que en conjunto representan el 14.1% (5,954 millones de soles). (Fuente: CAVALI, Produce)

El desarrollo del factoring ha estado acompañado por iniciativas del MEF, COFIDE, SUNAT, SMV y CAVALI, que han impulsado normas para ampliar el acceso al crédito mediante la Factura Negociable. Este instrumento ha permitido que cientos de miles de empresas tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal accedan a crédito y liquidez, se incremente el número de empresas que se incorporan a la formalidad, al cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias desde la emisión de facturas.

Fondo Crecer

Actualmente, cinco empresas de factoring operan bajo la cobertura del Fondo Crecer, administrado por COFIDE. Este mecanismo garantiza entre el 50% y 75% del riesgo de las operaciones, dependiendo del tamaño del pagador. “Este beneficio está incrementando lentamente su presencia entre las empresas de factoring. Sin embargo desde el MEF y COFIDE se está impulsando su aplicación, dándose todas las facilidades y apoyo necesarios para la validación de las distintas empresas de factoring, en el cumplimiento de los estrictos requisitos y validaciones”, explicó la ejecutiva de Adelanta Factoring.

Otro punto importante, destacó García-Godos es el impulso a la formalización y cumplimiento que genera el factoring. ‘Incremento de registro en el RUC, cumplimiento de obligaciones tributarias desde la emisión de la factura y pago de impuestos, requisitos indispensables para poder acceder a los beneficios del factoring’’, lo que redundará en la historia que permitirá el acceso al financiamiento formal a nuestras empresas.