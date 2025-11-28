Ministerio de Educación celebró el Día de la Educación Intercultural Bilingüe con fiesta nacional de sabiduría y diversidad

El Ministerio de Educación (Minedu) celebró hoy el Día de la Educación Intercultural Bilingüe, una fecha que reconoce la riqueza cultural del país, conformado por 55 pueblos originarios y 48 lenguas originarias. Como parte de su misión, el sector continúa consolidando un modelo educativo que promueve aprendizajes con pertinencia cultural y lingüística, integrando los saberes, prácticas y cosmovisiones de cada comunidad.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó que este año marca un momento histórico para el país: “Por primera vez, el Día de la Educación Intercultural Bilingüe se conmemora oficialmente en el Perú. De manera simultánea, cerca de 18 regiones desarrollaron actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias, reafirmando que esta fecha ya es una verdadera fiesta nacional y un espacio donde se reconoce y se celebra la sabiduría ancestral que sostiene nuestra identidad colectiva”.

En la sede central del Minedu se instaló una feria que reunió a estudiantes de la carrera de Educación Inicial y Educación Primaria Intercultural Bilingüe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes compartieron, mediante cartillas, maquetas, historietas y videos, los resultados de sus investigaciones sobre los saberes en comunidades originarias.

Sus trabajos mostraron cómo la vida en los territorios se organiza en torno a elementos esenciales como la pesca, los árboles frutales, la papa y otros cultivos que sostienen la vida cotidiana y dan forma a la identidad cultural. Asimismo, destacó la participación de los estudiantes del pueblo awajún, los cuales compartieron sus tradiciones, prácticas ancestrales y expresiones culturales. La delegación wampis presentó sus espacios de vida, como la casa, el campo, el bosque y la chacra, y explicó la importancia de diversos frutos y alimentos que forman parte fundamental de su entorno familiar.

También se conocieron otras prácticas ancestrales de nuestra Amazonía a través los testimonios de los jóvenes ashaninkas, de su relación con sus costumbres y tradiciones que se han mantenido a través de los tiempos. Igualmente, conocimos la de nuestra zona andina como Huancavelica, Cerro de Pasco, Junín y Ayacucho. A ello se sumó la exposición de textos y materiales educativos elaborados en diversas lenguas originarias, reflejo de un vasto patrimonio literario que sigue creciendo y fortaleciéndose.

Esta celebración reafirmó el compromiso del Minedu con una educación que dialogue con la diversidad, reconozca la sabiduría de los pueblos originarios y promueva aprendizajes que respeten sus lenguas y su visión del mundo. Así, el Día de la Educación Intercultural Bilingüe se confirma como una oportunidad para convivir en diversidad, construir conocimientos compartidos y celebrar la riqueza cultural que puebla y define al Perú.