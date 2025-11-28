Midis promueve recuperación del Mercado San Felipe de Surquillo en beneficio de la comunidad

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, participó en la reapertura del Mercado San Felipe en Surquillo, un espacio que, tras un año y medio de permanecer cerrado, vuelve a abrir sus puertas en beneficio de miles de familias y comerciantes del distrito. Este logro es resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad de Surquillo, la cooperativa de comerciantes y diversas entidades del Estado.

“Surquillo alberga a usuarios de los programas sociales del Midis, así como a madres de familia, lideresas y representantes de comedores, ollas comunes y del Programa del Vaso de Leche, quienes con el subsidio que se entrega a estas organizaciones de base ahora podrán adquirir productos frescos en este mercado que se reapertura hoy, contribuyendo así a dinamizar la economía local”, resaltó la titular del Midis.

La ministra Shica señaló que con esta iniciativa el Midis y la Municipalidad Distrital de Surquillo, como parte del Estado, se ponen al servicio de la población para engranar necesidad y oportunidad, ya que “en este gobierno de diálogo y transición, también promovemos el espíritu emprendedor de los peruanos apostando por la trascendencia y el progreso”.

Durante la ceremonia, la ministra Shica, acompañada por la alcaldesa Cintia Loayza y el ministro de la Producción, César Quispe, destacó el compromiso del Midis para trabajar junto a otros sectores, gobiernos locales y organizaciones sociales con el fin de fortalecer los mercados de abasto como espacios clave para el acceso a alimentos y la reactivación económica de las comunidades.

Asimismo, subrayó la importancia de garantizar condiciones de seguridad, higiene y formalización, elementos indispensables para ofrecer un servicio de calidad al público y a las familias usuarias de los programas sociales.

Como parte del acto protocolar, las autoridades realizaron la entrega simbólica de la licencia de funcionamiento del renovado mercado al presidente de la Cooperativa del Mercado San Felipe, Pedro Arcondo, marcando oficialmente el reinicio de sus actividades.

Finalmente, la ministra Shica reafirmó que el Midis continuará impulsando espacios saludables, seguros y ordenados, y acompañando a las familias en procesos que fortalezcan su bienestar y mejoren su calidad de vida.