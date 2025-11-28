Juzgados de las Cortes de Amazonas y San Martín imponen cadena perpetua a dos padres por violación a sus hijas

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto (Corte de San Martín) y el Colegiado Supra Provincial de Utcubamba (Corte de Amazonas) condenaron con pena de cadena perpetua a dos padres de familia que abusaron sexualmente de sus hijas menores.

En Tarapoto el tribunal resolvió, por unanimidad, imponer la drástica sanción penal establecida por la ley al progenitor de 38 años, destacando la especial obligación del Estado de brindar protección reforzada a niñas, niños y adolescentes (NNA).

El juicio determinó que los abusos se iniciaron en el año 2017, cuando la víctima tenía aproximadamente siete años de edad, y se habrían repetido en varias oportunidades en el interior del domicilio familiar, ubicado en la localidad de Tabalosos, en momentos que la menor quedaba a solas con su agresor.

En la sentencia se detalla que el accionar del condenado ocasionó un daño psicológico grave e integral, afectando el desarrollo emocional y social de la menor, tal como quedó acreditado en el Protocolo de Pericia Psicológica.

Para imponer la máxima pena al encausado, el colegiado consideró como agravante la relación de ascendiente directo entre el sentenciado (padre) y la víctima (hija).

El juzgado, integrado por los magistrados Carlos Enrique Vásquez Torres (presidente), Amstrom James Delgado Huamán (juez integrante) y Bernavé Rabanal Oyarce (director de debates), asimismo, fijó en 30 mil soles el monto de la reparación civil en favor de la víctima.

Caso de Amazonas

De igual modo, el Colegiado Supraprovincial de Utcubamba (Amazonas) impuso la máxima pena a otro padre por ser autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación en agravio de su hija adolescente.

Los magistrados determinaron la responsabilidad penal del acusado por los actos cometidos de forma sistemática, que se iniciaron en agosto del año 2023, cuando la víctima tenía 13 años de edad, los cuales se extendieron hasta agosto del 2024.

Estos hechos que originaron el juicio penal fueron puestos al descubierto por el hermano de la víctima, en un acto que permitió la denuncia y desencadenó el inicio del proceso judicial.

Como parte de la sentencia, el tribunal integrado por los magistrados Javier Chávez Ramírez, Percy Carmona Salcedo y Yane Ramos Silva dispuso también el pago de 20 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Protección judicial

Estas decisiones judiciales reafirman el compromiso del Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, con la protección de los derechos de NNA y la aplicación de todo el rigor de la ley para quienes atenten contra su integridad y libertad sexual.

En ambos casos, el Instituto Nacional Penitenciario definirá los respectivos establecimientos donde serán internados ambos agresores para el cumplimiento de la sanción penal.