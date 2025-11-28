Israel Dreyfus y Giancarlo Cossio conquistan con Podcast “X NO DECIRLO”

El exchico reality Israel Dreyfus y el productor de espectáculos Giancarlo Cossio se han convertido en la dupla perfecta y con gran aceptación en el mundo digital con su podcast “X NO DECIRLO” del canal de YouTube NTP. Ante las críticas que han surgido sobre el tema de la compra de “bots” (programas de software automatizados para manipulación de métricas como reproducciones o seguidores falsos), se mostraron tranquilo y satisfechos con la comunidad fiel y orgánica que están logrando.

“Me da risa esto de los bots, lo veo innecesario en el programa porque nuestros seguidores están funcionando de manera orgánica. Yo soy competitivo siempre pero no me prestaría a eso, hay días que estamos arriba y hay otros que estamos normales, pero siento que ya hemos fidelizado con gente, tenemos una comunidad. Respetamos que lo hagan otros productores, pero, al final ellos son los que se perjudican porque la verdad sale a la luz, si quieren fregarse es su problema”, aseveró Gianni Cossio.

Sobre la competencia, el también representante de figuras como Milett Figueroa o Pamela López, sostuvo que “trabajan tranquilo” y que ha logrado muy buena química en a conducción con Dreyfus y su productor José Ignacio Crousillat. “Con Israel nos conocemos desde hace veinte años, por eso cuando salimos en vivo siempre estamos en la joda. Hay público para todos, en entretenimiento tratamos de dar lo que somos, darle coyuntura al programa y soltar primicias pues trabajo con muchas figuras del espectáculo”, sentenció y resaltó que su último programa entrevistando al influencer internacional Di Mondo ha llegado hasta Chile.

“El destape de nuestro productor cruzó las fronteras, ya nos habían dateado sobre este reality donde los artistas están grabando con visa de turista en Perú, así que ha sido un éxito. Investigué a Di Mondo y es un personaje súper popular a nivel internacional, entiendo su molestia”, comentó Gianni que anunció que la otra semana presentarán a su nueva compañera del programa tras la salida de Lucía Oxenford.

“Ya tenemos nueva compañera después de un fuerte casting, Lucía tuvo que irse a estudiar y bueno es una pena para nosotros que ya nos habíamos acostumbrado. Pero la nueva compañera ha sido elegida por unanimidad por ella y nosotros, así que todos estamos felices”, apuntó.