Irradiación de alimentos: Mantiene productos seguros, de calidad y libres de pesticidas

En el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) , se aplican técnicas nucleares como la conservación y desinfección de alimentos mediante la irradiación, que permite eliminar bacterias, hongos e insectos, prolongar la vida útil de los productos y reducir el desperdicio alimentario, asegurando que lo que llega a tu mesa sea realmente lo que promete.

“La ciencia nuclear contribuye a garantizar alimentos seguros y de calidad para todos, ya que estas acciones se desarrollan en línea con los objetivos del OIEA y la FAO, que promueven el uso pacífico de la energía atómica para fortalecer la seguridad alimentaria y proteger la salud pública “, manifestó el Dr. Rolando Paucar Jauregui, presidente del IPEN durante el Taller de Irradiación de Alimentos y por la Lucha Contra la Inseguridad Alimentaria y Pesticidas ofrecida a estudiantes de nutrición De acuerdo con el científico, muchos agricultores o agroexportadores tienen propuestas de vender papa a Europa o Estado Unidos , pero muchos se les observa que la papa llegaba con brotes situación que debía ser atendida. Entonces al irradiar las papas , estas podían ampliar el tiempo de aparición de los brotes.

“Durante los últimos años la exportación de varios productos nacionales se ha incrementado y se prevé que el crecimiento continuará con los acuerdos comerciales, por lo que se requiere darles valor agregado a estos productos. “El valor agregado bien podría tratarse del tratamiento fitosanitario. En la actualidad, algunos de nuestros productos aún se fumigan con bromuro de metilo lo que origina pérdidas de calidad, reducción del tiempo de vida útil del producto y problemas colaterales de contaminación de la salud y el medio ambiente”, sostuvo.

De acuerdo con Rolando Paucar , la irradiación de alimentos por medio de radiación energética de electrones acelerados disminuye la carga microbiana, eliminando así la presencia de microorganismos patógenos, desinfesta de insectos y parásitos, inhibe la germinación, retarda la maduración en frutas y verduras frescas, logrando con ello mejorar la calidad higiénica sanitaria de los productos y conservándolos por más tiempo en condiciones aptas para el consumo.

“Y agradezco que en este evento tengamos la participación de diferentes estudiantes de nutrición de diversas universidades , futuros profesionales de la salud que ven esta innovación como ama herramienta útil para una mejor opción para la sociedad y esperemos trabajar con ello s a futuro”: Por su parte la nutricionista Angela Marreros , representante del Colegio de Nutricionistas de Lima manifestó su interés sobre esta esta tecnología que permite la adecuada conservación y desinfección de los alimentos como la papa, frutas, hortalizas y condimentos como la cúrcuma y la páprika . “ Es importante para una adecuada alimentación que los productos agrícolas no contengan nada tóxico y estén bien conservados para que no pierdan sus propiedades benéficas”.

“En el caso de la carne seca –deshidratada, los antiguos peruanos utilizaban la sal para su conversación como el conocido charqui porque en ciertas alturas o zonas alejadas se podrán malograr fácilmente pero ahora pueden ser procesadas por irradiación–, ésta podría trasladarse a lugares muy apartados y podría durar hasta un año y medio sin refrigeración, lo cual obviamente abarataría sensiblemente los costos. Estos alimentos también pueden ser empleados en auxilio a la población afectada por desastres naturales, sin temor a que se descompongan por cambios climáticos o en zona de frontera”, agregó.