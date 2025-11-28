Hungría abre convocatoria de becas con financiamiento completo para estudiantes peruanos

El programa Stipendium Hungaricum 2026-2027 ofrece matrícula, alojamiento, seguro médico y asignación mensual para cursar pregrado, maestría y doctorado en más de 20 instituciones húngaras

El Gobierno de Hungría, junto con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lanzó la convocatoria 2026-2027 de la Beca Stipendium Hungaricum para estudiantes peruanos. El programa financia estudios completos de pregrado, maestría y doctorado en universidades de Europa Central. La beca cubre todos los gastos académicos y de manutención. Los postulantes pueden elegir entre más de 1,400 programas de estudio en distintas áreas académicas ofrecidos por más de 20 instituciones de educación superior húngaras.

Beneficios integrales

El financiamiento incluye matrícula completa, alojamiento en residencia universitaria o un subsidio equivalente, seguro médico y una asignación económica mensual durante toda la duración de los estudios. La visa estudiantil no tiene costo y ofrece atención consular preferencial. Los becarios pueden trabajar mientras cursan sus carreras. El programa también proporciona un año inicial de clases de idioma húngaro sin costo adicional.

La convocatoria prioriza a quienes elijan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como ciencias médicas, de la salud y agricultura.

Requisitos y proceso

Los interesados deben ser peruanos mayores de 18 años y demostrar dominio del inglés. Deben presentar el certificado de estudios del último grado obtenido y una carta de motivación. Para programas de doctorado se requiere además un plan de investigación y cartas de recomendación. Los documentos deben traducirse, aunque no necesitan apostilla ni traducción oficial salvo que la universidad lo solicite.

La postulación es gratuita y totalmente virtual. Estará abierta hasta el 15 de enero de 2026 a las 8:00 a.m., hora peruana. Los candidatos deben ingresar a stipendiumhungaricum.hu, seleccionar «Perú» y revisar los programas en la sección Study Finder. Tras elegir hasta dos opciones, deben registrarse y cargar la documentación.

En las cuatro convocatorias anteriores, más de 70 peruanos ganaron esta beca. Para más información, los interesados pueden visitar www.pronabec.gob.pe/beca-stipendium-hungaricum o escribir a becas.canalizadas@pronabec.gob.pe.