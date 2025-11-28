Flamengo y Palmeiras buscarán mañana su cuarto título de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Buscan su cuarta Copa Libertadores. La gran final del evento más importante de clubes de Sudamérica, se jugará este sábad por la tarde (4:00 p.m.) en el Estadio Monumental de Universitario, cuando los elencos brasileños de Flamengo de Río de Janeiro y Palmeiras de Sao Paulo, se enfrentarán por lograr ser campeón de la edición 2025. El árbitro será el argentino Darío Herrera.

Ya en el 2021, se enfrentaron en una final de Libertadores en Montevideo-Uruguay, el “Verdao” (Palmeiras) se impuso al “Mengao” (Flamengo) por 2-1. El cotejo de hoy muestra fuerzas parejas de ambos lados, y se palpita un partido disputado y que incluso podría definirse en alargue o en tanda de penales.

Flamengo tiene como cartas de gol en el colombiano Jorge Carrascal y el atacante Bruno Henrique, secundados por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, mientras que Palmeiras vasa su potencial en lo que hagan el argentino “Falco” López, Vitor Roque y Andreas Pereira.

ALINEACIONES

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, de Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gómez, Murillo Piquerez; Alan, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Lopez y Vitor Roque. DT: A. Ferreira.

ÁRBITRO: Darío Herrera (Argentina)

HORA: 4:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate