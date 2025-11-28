Este sábado Roger Velásquez va por el triunfo en “Las 6 Horas Peruanas”

Por la revancha. El trujillano Roger Velásquez vuelve al asfalto de La Chutana. Este sábado va en procura de alcanzar lo más alto del podio de los triunfadores en la tradicional competencia las 6 Horas Peruanas.

Velásquez, estará en la conducción Honda Civic con motor 4age 1600cc junto al experimentado Takeo Matayoshi, completándose el equipo con Giancarlo y Cristhian Pérez. Debiendo establecer la estrategia a seguir en los turnos de manejo durante la carrera.

El actual campeón nacional de la TC1600, ya sabe lo que es subir al podio de la emblemática competencia. El 2023, junto a su padre, acabó tercero en la TC1600.

Luego de haber estado todo el tiempo en punta, lamentablemente en la última vuelta, vuela el caliper de freno perdiendo la carrera. El año pasado en Tacna culmina segundo también en la TC1600, volviendo a subir al estrado de los ganadores.

Velásquez, en su debut en el Rally de la Primavera en Trujillo, arriba segundo en la clase T1. La carrera tuvo ocho pruebas especiales en dos días de competencia. El primer día se corrió la PE1 de Motil a Chota, Velásquez, acomodándose a la potencia, peso y conducción de la máquina pudo llegar en la posición 25. En el PE2 de Chota a Otuzco, subiendo a más de 2,000 m.s.n.m. se recupera y se ubica 19. La PE3, nuevamente, de Motil a Chota, termina 13 y finaliza primer día con el PE4 de Chota a Otuzco en décimo cuarto lugar.

En el segundo día de carrera ya más acoplado al desarrollo de la camioneta, Velásquez culmina el PE5 Collambay-Ñary 11, en gran actuación. Enseguida en la PE6, Ñary-Collambay cruza la sentencia en la 13 posición. En el PE7 Laredo 1, se mantiene como protagonista para acabar 10, en su mejor actuación, finalmente en el PE8, Laredo 2, cierra su incursión en el rally en la colocación 11, superando incluso a autos del R3, R4, ST.