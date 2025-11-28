EsSalud salva pierna de adulto mayor con pie diabético severo mediante innovador procedimiento

Médicos del Hospital Almenara de EsSalud lograron reabrir arterias obstruidas y evitar la amputación de un paciente de 70 años con diabetes descontrolada.

Juan Matías, asegurado de 70 años, estuvo a punto de perder su pierna izquierda por una grave complicación de pie diabético y una isquemia avanzada que dejó sin circulación toda la extremidad. Los médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud aplicaron un procedimiento de revascularización endoluminal que logró restaurar el flujo sanguíneo. El paciente recuperó la capacidad de caminar y solo requirió la amputación del primer dedo del pie.

Dos décadas con diabetes y un bypass fallido

Matías convivió más de veinte años con una diabetes difícil de controlar. A inicios de 2025, una obstrucción arterial severa dejó sin flujo sanguíneo su pierna. Los médicos realizaron un bypass quirúrgico como recurso extremo, pero la cirugía volvió a cerrarse poco después. La amputación parecía inevitable.

El hospital convocó entonces a una junta médica multidisciplinaria. «Ante este escenario, se decidió aplicar un procedimiento de revascularización endoluminal, que consiste en destapar las arterias para recuperar la circulación sanguínea», explicó el doctor Miguel Ángel Bedriñana, especialista del Servicio de Radiología Intervencionista.

Dos intervenciones para salvar la extremidad

El primer procedimiento se realizó el 28 de abril. Los médicos mejoraron parcialmente el flujo de sangre en la arteria femoral y la arteria poplítea. En una segunda evaluación decidieron ampliar el tratamiento hacia la zona distal, incluyendo el pie.

El segundo procedimiento se efectuó el 9 de junio y resultó exitoso. La sangre volvió a circular en toda la pierna. Los médicos realizaron solo una amputación menor del primer dedo, preservando la movilidad del paciente.

Hoy Matías camina sin infección. El paciente volvió al hospital para agradecer al equipo médico. «Mi sincero agradecimiento a los doctores que me han permitido mirar la vida con más optimismo», dijo emocionado.

El Hospital Almenara realizó 213 intervenciones similares este año. El presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego, destacó el trabajo del personal. «Nuestro compromiso es agotar todos los recursos disponibles para preservar la calidad de vida de nuestros pacientes», afirmó.