El esperado concierto de Anuel AA llega a Lima

La cuenta regresiva ya empezó…será, este 5 de diciembre

Anuel llega dispuesto a romper el “Arena Monumental”con todos sus éxitos y ya quedan pocos días para disfrutarlo en vivo.

Las entradas adquiridas conservarán plena validez para esta nueva fecha sin necesidad de realizar ningun tramite adicional. Para los que aún no compraron quedan muy pocas en teleticket

El espectáculo en Lima formará parte de una nueva etapa en la carrera del cantante, donde repasará sus grandes éxitos y presentará temas de su más reciente producción discográfica, Real Hasta la Muerte 2.

Luego del rotundo éxito de su anterior presentación en Perú, el intérprete de “China”, “Secreto”, “Ella Quiere Beber” y otros grandes éxitos, vuelve con una puesta en escena recargada, en el marco de su gira mundial “Real Hasta la Muerte”, nombre que se ha convertido en su sello personal y en todo un movimiento para sus seguidores.

El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, ha sabido conquistar el mundo con su estilo crudo, letras intensas y una presencia escénica inconfundible. Desde su irrupción en la música urbana, Anuel AA ha sido una figura clave en la evolución del género, colaborando con estrellas como Karol G, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, entre muchos otros.

Masivo respaldo

Su regreso a Lima no es solo un concierto más: es un evento que consolida la conexión entre Anuel AA y el público peruano, que ha mostrado un respaldo masivo desde sus primeras visitas. En su última presentación en el país, logró un lleno total, con miles de fans vibrando con cada canción. Por ello, su retorno ha sido calificado como uno de los shows más esperados.