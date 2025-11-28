Deporte del Tiro otorgó al Perú dos medallas de plata en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Siguen sumando medallas. La disciplina del Tiro logró hoy dos medallas de plata en su participación de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, teniendo como escenario de las competencias el polígono de tiro de la Base Aérea Las Palmas en el distrito de Surco,

En la modalidad 50mts Rifle-Tendido Individual Femenino, la peruana Sara Vizcarra Gallegos, obtuvo la medalla de plata con un puntaje de 609.9, detrás de la guatemalteca Ingrid Vela que se llevó la de oro con 611.7pts, y en el tercer lugar quedó Verónica Rivas de El Salvador con bronce habiendo 605.1pts.

Mientras tanto, en la prueba de 50mts Rifle-Tendido Individual Masculino, el peruano Daniel Vizcarra Gallegos (hermano de Sara), también se llevó la medalla de plata, al establecer 610.7pts, siendo superado por el chileno Cristóbal Robles que obtuvo la de oro con 615.3pts, y el tercer lugar fue para Julio Iemma de Venezuela que logró la de bronce con 610.1pts.

Recordemos que ayer jueves, las deportistas peruanas Brianda Rivera, Liz Carrión y Claudia Sánchez, ganaron la medalla de oro por equipos (1678-40x) en la modalidad de 25mts Pistola Deportiva Mujeres. Las representantes de El Salvador (Plata/ 1632-22x) y Venezuela (1629-29x) completaron el podio.