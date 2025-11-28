Barranquilla (Colombia) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) elegidas sedes de la final de Copa Sudamericana 2026 y 2027

Las finales de la Copa Sudamericana 2026 y 2027 ya tienen sedes confirmadas. La Conmebol oficializó que las ciudades de Barranquilla (Colombia) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), recibirán la definición del torneo internacional en los siguientes dos años, vale decir el 2026 y 2027 respectivamente. Será la primera vez que ambas ciudades sean sedes de una final.

La ciudad colombiana de Barranquilla será la siguiente en albergar uno de los partidos más esperados por el fútbol sudamericano. Específicamente será el estadio Metropolitano, en donde juegan Junior y la selección de Colombia en la mayoría de ocasiones, el que reciba esta final.

El 2027 será turno de Santa Cruz de la Sierra, que ya había sido elegida para esta temporada, pero por problemas con las mejoras del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, finalmente se terminó trasladando al Defensores del Chaco de Asunción-Paraguay.