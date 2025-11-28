Denuncian afectados: Automotriz Autofleet no paga alquiler desde el 2021

Con la complicidad del Juzgado de Ate, la empresa Autofleet desacata orden de desalojo, según denunciantes. Además, se habría negado a pagar alquiler desde el 2021.

Lo que pasa en el Perú no tiene precedentes. Según una denuncia que llegó a nuestra redacción, la empresa automotriz Autofleet se niega a cumplir con un mandato judicial, donde ordena el desalojo de una propiedad de 750 m2 y, lo que es peor, no paga alquiler desde el 2021.

«En dos instancias, la empresa en mención perdió un proceso por desalojo, sin embargo, el juzgado de Ate ha ralentizado el proceso, aduciendo una serie de posibles argucias legales», manifestó la abogada Carmen Huamani Arce.

Este proceso está a cargo del juez José Antonio Mosquito Ygreda, quien según nuestra fuente viene siendo procesado por negarse a la ejecución que ordena el desalojo.