Arriola defiende la detención de Castillo y admite que siete policías cayeron con el ‘Monstruo’

El general PNP Óscar Arriola, a dos meses de asumir el mando, reconoce que la lucha contra la criminalidad no muestra resultados inmediatos. Afirma que se han capturado cabecillas de organizaciones extorsivas, pero admite que siete policías cayeron vinculados a la banda del ‘Monstruo’. Defiende su gestión en el caso Magallanes y sostiene que Pedro Castillo fue detenido en delito flagrante. También critica a las ONG de derechos humanos por mermar la moral policial.

Capturas y corrupción policial

Arriola detalla que la Policía ha capturado a varios líderes criminales: el ‘Jorobado’ Jampiere, John Jairo, el ‘Jorobado’ Lucano y ‘Mamut’. Miguel Morón está en España en proceso de extradición. Eric Moreno, el ‘Monstruo’, fue detenido en Paraguay, donde un juzgado declaró procedente su extradición al Perú.

El general admite que en la organización del ‘Monstruo’ cayeron siete policías en dos operativos. Arriola señala que la institución identificó a estos malos efectivos y los capturó. Hoy están en las cárceles y nunca más volverán a ser policías. La autolimpieza institucional es uno de los lineamientos de su gestión mediante inteligencia operativa y contrainteligencia.

Crítica a ONG

Arriola sostiene que las ONG de derechos humanos bajan la moral policial. Cuando un policía hace uso de su arma de fuego viene una andanada de denuncias. Estas organizaciones promueven reclamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los criminales disparan contra transportistas con desprecio por la vida, señala. Los ataques ocurren en fechas sospechosas, como domingos por la tarde.

La Policía recibió 7,320 fusiles de alta performance. Hace 37 años no recibían un fusil nuevo. También llegaron chalecos antibalas.

Sobre el caso Truco, defiende haber identificado a Luis Magallanes como autor del disparo. Al dar su nombre le brindaba protección y respaldo, afirma. Critica a la fiscalía por alterar la escena del crimen.

Sobre Pedro Castillo, Arriola es directo: la Policía de todos los peruanos lo detuvo en flagrante delito. Espera que el Poder Judicial dicte una sentencia justa.