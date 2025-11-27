Vuelve la magia de la navidad con “La Casa de Papá Noel”

“La Casa de Papá Noel” vuelve a Multiespacio Costa 21 y esta vez con una propuesta mágica y completamente inmersiva que invita a niños y adultos a descubrir, a través de todos los sentidos, la vida del ícono más querido de la Navidad.

Del 10 al 23 de diciembre se podrá vivir una experiencia única, diseñada para que personas de todas las edades vivan la época más especial del año de una manera diferente y especial.

El evento recrea el centro de operaciones de Santa Claus con un nivel de detalle que sorprende desde el primer momento. El público podrá recorrer la famosa fábrica de juguetes, la cálida cocina de Mamá Noela, la habitación de Papá Noel y los espacios donde trabajan y descansan los duendes.

La experiencia se complementa con la presencia de personajes emblemáticos como hadas, cascanueces, el Grinch y, por supuesto, Papá Noel, quien recibirá a cada visitante en un ambiente lleno de fantasía y espíritu navideño.

Los horarios para ver y recorrer “La Casa de Papá Noel” fluctúan cada 60 minutos entre las 2pm y 8pm , y las entradas se encuentran ya a la venta en Teleticket a s/.32 nuevos soles que incluye 1 adulto + 1 niño gratis (menor de 12 años de edad).