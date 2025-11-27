Pedro Castillo recibe 11 años de prisión por intento de golpe de Estado en diciembre de 2022

La Corte Suprema condenó al expresidente por conspiración para rebelión tras su fallido mensaje de disolución del Congreso



La justicia peruana cerró un capítulo de la reciente crisis política. Pedro Castillo Terrones deberá cumplir 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El expresidente seguirá recluido en el penal de Barbadillo, donde permanece desde su detención en flagrancia hace casi dos años.

El fallo de la Corte Suprema

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial emitió este jueves la sentencia contra Castillo. El tribunal colegiado validó la tesis del Ministerio Público y determinó que el exmandatario cometió el delito de conspiración para rebelión. Los magistrados confirmaron que Castillo quebró el orden constitucional cuando intentó disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.

La condena no solo alcanzó al expresidente. Betssy Chávez y Willy Huerta, quienes formaban parte del círculo cercano a Castillo, recibieron la misma pena de 11 años. Aníbal Torres, por su parte, fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión.

El golpe que nunca se consumó

El 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en el gobierno de Castillo. Ese día transmitió un mensaje en señal abierta donde anunció la «disolución temporal» del Congreso y declaró un «gobierno de excepción». Sus órdenes no tuvieron eco. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se negaron a acatarlas.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sostuvo que Castillo planificó el cierre del Parlamento. El contexto presionaba al mandatario: enfrentaba una inminente vacancia presidencial y diversas investigaciones penales. El Ministerio Público argumentó que el expresidente no actuó solo en su intento de ruptura del orden democrático.

La condena marca un precedente sobre los límites del poder presidencial. Castillo cumplirá su sentencia en el penal de Barbadillo, donde la orden de prisión preventiva ahora se convierte en una condena definitiva.

