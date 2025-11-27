Nuevas medallas de oro en el Bádminton y la Vela de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Nuevas medallas de oro en el Bádminton y la Vela de los...

Perú sube a lo más alto en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Inés Castillo se consagró campeona en Individual Damas, venciendo 2-0 a la colombiana Juliana Giraldo en la final. Un oro que confirma años de preparación, precisión y una estrategia impecable.

También ganamos medallas de plata con la dupla integrada por Sharum Durand y Brian Roque se consagraron subcampeones en Dobles Varones tras una final intensa frente a la dupla de Guatemala, al igual que Adriano Vale en Individual Varones, que en la final cayó ante el representante de El Salvador.

En el deporte de la Vela, conseguimos dos preseas de oro. La primera con Florencia Chiarella que la consiguió en la modalidad de ILCA 6 femenino, y la segunda con la dupla integrada por Ismael Muelle y María Gracia Vegas, quiénes brillaron en lo más alto del podio en la modalidad Snipe.

En la Natación, obtuvimos preseas de Bronce en el relevo mixto 4×100m combinado, con los nadadores Fernando Arce, Rafaela Fernandini, Alexia Sotomayor y Mariano Gómez de la Torre, al igual que Doménico Sotomayor en los 400 metros estilo libre