MTC implementa placas con chip para motocicletas desde el 17 de diciembre

El MTC dispuso un nuevo sistema con dispositivos de radiofrecuencia para mejorar controles vehiculares y combatir la delincuencia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la entrada en vigencia de nuevas placas de rodaje para motocicletas con características tecnológicas avanzadas. Las placas tendrán mayor tamaño, letras más grandes y un chip de radiofrecuencia que almacenará información del vehículo. La medida busca mejorar la identificación de las motocicletas y sus propietarios en medio del aumento de actos delincuenciales cometidos con estos vehículos en Lima. El uso obligatorio comenzará el 17 de diciembre para motos y mototaxis nuevos en todo el país.

Dos componentes y tecnología RFID

El nuevo sistema de placas consta de dos elementos diferenciados. El primero se ubicará en la parte trasera del vehículo con siete dígitos, un tamaño de hasta 17 x 20 centímetros y fondo blanco con letras grandes. El segundo componente irá en la parte frontal y consistirá en una placa holográfica transparente que contendrá un chip de identificación por radiofrecuencia o RFID.

El dispositivo almacenará información del número de matrícula del vehículo y el número de serie del motor. Las autoridades podrán leer estos datos con lectores manuales u otros sistemas durante los controles.

Herramienta contra el robo y la delincuencia

La tecnología permitirá identificar si una motocicleta ha sido robada o está involucrada en actos delincuenciales. Yushara Sacsa Tello, especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transportes Vial del MTC, explicó que el chip «funcionará como un escáner para ayudar a proveer información durante los controles». La medida se implementa mientras Lima enfrenta un aumento de crímenes cometidos en motos.

Implementación gradual y modificaciones sobre chalecos

A partir del 17 de diciembre, quienes adquieran motocicletas o mototaxis nuevos deberán contar obligatoriamente con las nuevas placas. Los motociclistas que circulan con las placas vigentes tendrán que cambiarlas cuando el MTC apruebe un cronograma en las siguientes semanas.

El MTC también aprobó mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC modificaciones al Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1216 y al Reglamento Nacional de Tránsito. Las sanciones por no usar chaleco con el número de placa del vehículo solo se aplicarán en zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno. Las infracciones están tipificadas con los códigos G.68 y G.69 del Reglamento Nacional de Tránsito.