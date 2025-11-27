Midis despliega programas sociales en Áncash con feria de emprendimientos y atención a más de 300 mil personas

El Midis participó en una intervención multisectorial en Huaraz donde exhibió el alcance de sus programas en la región, que atienden a distintos sectores de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llevó sus programas sociales al distrito de Independencia en Huaraz como parte de una Intervención Multisectorial Descentralizada liderada por el presidente José Jerí Oré. La actividad incluyó una Feria Multisectorial en el frontis del Palacio Municipal donde usuarios de los programas exhibieron y comercializaron emprendimientos para promover su autonomía económica. El mandatario recorrió los stands acompañado del viceministro de Prestaciones Sociales Fidel Pintado, quien representó a la ministra Lesly Shica.

Alcance de los programas en la región

En Áncash, Cuna Más atiende a 3,674 niños menores de tres años en el Servicio de Cuidado Diurno y 12,772 familias reciben el Servicio de Acompañamiento a Familias. Juntos cuenta con 35,931 hogares usuarios, de los cuales 3,580 familias reciben la Transferencia a la Primera Infancia de 100 soles bimestrales.

Foncodes tiene 6,400 hogares beneficiarios de los proyectos productivos de Haku Wiñay y ha intervenido en 105 vías rurales. Pensión 65 atiende a 48,075 adultos mayores con una subvención de 350 soles bimestrales. Alrededor de 9,000 usuarios participan de la estrategia Saberes Productivos y 3,537 tienen emprendimientos basados en actividades tradicionales.

Otros programas y servicios

Contigo atiende a 5,561 personas con discapacidad severa que reciben 300 soles cada dos meses. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna llega a 3,457 instituciones educativas en beneficio de 150,142 escolares.

El programa PAIS mantiene 19 Tambos en ocho provincias de Áncash. Hasta octubre, más de 21,000 personas se beneficiaron con 150,000 atenciones en servicios médicos, financieros, sociales y productivos. El Midis también atiende a 703 comedores populares con 34,264 beneficiarios, 156 ollas comunes con 12,199 beneficiarios y 2,148 Comités del Programa de Vaso de Leche con 69,249 usuarios. Durante su visita, el viceministro Pintado supervisó el servicio alimentario en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Piedad en Monterrey.