Melissa Klug y Jesús Barco estarán por primera vez juntos en la televisión en ‘Esta Noche’

Melissa Klug y Jesús Barco estarán por primera vez juntos en la televisión contando los detalles de su relación tras el ampay que protagonizó el futbolista, este sábado en el programa ‘Esta Noche’ que conduce la Chola Chabuca, por América Televisión.

La ‘Blanca de Chucuito’ llegó hasta el programa ‘Esta Noche’ para mostrar lo renovada que se encuentra con su nueva figura tras los arreglitos estéticos que se ha realizado semanas atrás como una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de sus costillas, para poder tener una cintura al estilo de la mexicana Thalía.

«Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona», comentó la chalaca en el programa que se estrena este sábado después del Reventonazo por América Televisión.

JUNTO A JESÚS BARCO

Además, Melissa Klug se mostró sorprendida por la llegada de Jesús Barco al set de ‘Esta Noche’. Al principio, la chalaca derramó algunas lágrimas, y conto detalles de lo vivido después del ampay que protagonizara Jesús Barco a quien aún no lo disculpa pues no tenía que estar en dicho lugar.

«Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado», se escucha decir a Melissa Klug en la promoción del programa ‘Esta Noche’ que se emitirá este sábado.

En tanto, Jesús Barco se mostró bastante nervioso pero arrepentido con todo lo sucedido; pues reconoció que actuó de mala manera. «Tomé una mala decisión», señala el futbolista respecto al ampay.

