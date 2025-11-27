“Juanpi” Varillas avanzó a los cuartos de final del Bogotá 4 Challenger

En el cierre de los octavos de final del del Bogotá 4 Challenger, el tenista peruano Juan Pablo Varillas, se impuso por 2 sets a 0 sobre el argentino Santiago Rodríguez, quien se encontraba mejor posicionado en el Ranking ATP

‘Juanpi’ venía de eliminar en el debut al también argentino Lorenzo Rodríguez por 6-2 y 6-4, y hoy dejó en el camino a otro Rodríguez (233 ATP) con parciales de 6-4 y 7-6 (3) y 1 hora con 45 minutos efectivos de juego.

Ahora, nuestro compatriota (270 ATP) se medirá en la tercera ronda frente al colombiano Nicolás Mejía (216 ATP), segundo máximo favorito a conquistar el certamen.