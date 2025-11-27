Instalan puesto de comando en Ancón para fortalecer la seguridad ciudadana

Iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Ancón, la PNP y la Marina de Guerra del Perú operará las 24 horas con patrullajes integrados y tecnología de vigilancia.

Con el objetivo de disuadir y contrarrestar los actos delictivos en el distrito, se instaló un nuevo Puesto de Comando Integrado en Ancón, que reúne los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Marina de Guerra del Perú y el personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital.

El alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype, enfatizó que esta medida es una herramienta fundamental para frenar la delincuencia. “Estos puestos de comando son una buena medida para brindar mayor seguridad en nuestro distrito. Estarán operativos las 24 horas del día con personal de la Marina, la PNP, Serenazgo, y contarán con una flota de vehículos de patrullaje, incluyendo camionetas y motocicletas”, señaló el burgomaestre durante la puesta en funcionamiento.

El puesto de comando no solo representa un aumento de la presencia disuasiva en las calles, sino que también una respuesta más eficaz. Está implementado con monitoreo mediante cámaras de vigilancia, radios y equipos de comunicación que permitirán la coordinación en tiempo real entre las tres instituciones.

El alcalde Daza Taype recordó que, durante una de sus primeras reuniones con el presidente de la República, planteo dos estrategias clave para combatir la inseguridad. “La primera fue realizar operativos dentro de los penales, que son los lugares desde donde la delincuencia planifica y ataca, y eso se está haciendo. La segunda, colocar puestos de comando en puntos clave para una acción rápida y contundente. Hoy podemos decir que el gobierno central ha escuchado las recomendaciones afirmó la autoridad edil.

Esta acción representa un paso significativo en la política de seguridad del distrito, reforzando la estrategia de trabajo articulado entre las fuerzas del orden y el gobierno local para proteger a la ciudadanía y recuperar los espacios públicos.