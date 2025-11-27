Franco Sánchez va por el triunfo este sábado en las “6 Horas Peruanas”

Todo o nada. Franco Sánchez regresa al asfalto de La Chutana en busca del triunfo en la clase Clio Cup en la emblemática carrera las 6 Horas Peruanas. En la 55° edición volverá a conducir el Renault Clio junto a su padre Beto Sánchez, Tulio Gómez y Abelardo Caparó.

Franco y Beto Sánchez ya saben lo que es subir al podio de esta competencia de larga duración. En el 2022 arribaron segundos en la categoría TC2000 en gran actuación, siendo escoltas del ocho veces ganador, Cristhian Kobashigawa.

Franco, un referente peruano del Simrace, defendió a nuestro país en el FIA Motorsport Games 2024 en Valencia, España. Además, ganador de múltiples competencias de esta nueva modalidad del automovilismo deportivo. También, ganador de certamenes en Ronex Bolivia, así como pruebas de Rally y Circuito en el vecino país donde reside.

Beto Sánchez, logró el título nacional de la clase Clio en el Nacional de circuito de la presente temporada. El piloto huancaíno ha ganado las cuatro fechas del certamen de punta a punta. Además, estuvo a nada de subir al podio en la cuarta ronda de la Copa AVA RX del Ronex Race. En la serie final cruzó la sentencia en la cuarta colocación a milésimas del tercer lugar.

Este domingo Beto busca un lugar en el estrado de los ganadores en la final de la Copa AVA en el Ronex Park. En el ranking general suma 64 unidades y se ubica sexto. Logró 27 en la tercera parada y 37 en la cuarta válida. Para el cierre del campeonato estrena auto. Será en un Starlet 1600 Tracción trasera signado con el número 88.