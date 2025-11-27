Franco Navarro: «La salida de Hernán Barcos fue estrictamente futbolístico»

Salió al frente. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima Franco Navarro, habló de la decisión del club íntimo de no renovar el contrato del delantero Hernán Barcos y aseguró que la decisión se basa únicamente en el interés futbolístico.

«Ayer tuvimos una reunión con Hernán a pedido expresamente de él hace un tiempo, porque él quería tener un panorama más claro en relación a su futuro deportivo en la institución», señaló el directivo blanquiazul a Liga 1 Max.

Añadió: «Tuvimos la reunión y le expresamos que él no estaba en los planes para el 2026. Es una decisión que nos duele, que nos toca, que es difícil, de las más difíciles que me ha tocado tomar en este tiempo que estoy en Alianza Lima, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas».

Puertas abiertas. «Desde que se le comunicó que no estaba en los planes para 2026, le dijimos que están las puertas abiertas en el club. Él necesita irse como corresponde, como lo que es, uno de los mejores, por no decir el mejor, extranjero que ha pasado por la institución. Nosotros le vamos a dar todo lo que necesite en la posición que quiera, si quiere prepararse para ser técnico, para ser director deportivo, en menores. Cuando decida retirarse, merece una despedida que corresponda a lo que significa para Alianza, cuando quiera, en la ‘Noche Blanquiazul’ o cuando él decida», sostuvo Navarro.

Sobre el motivo de la decisión, Franco Navarro precisó: «Después me van a reclamar con el pasar del tiempo, cómo no pensé en el futuro del club dejando a dos jugadores que tienen ya una edad avanzada. A esta altura es raro tener a dos jugadores como Hernán y Paolo (Guerrero), que tengan el nivel que tienen, es complicado, pero tengo que pensar en el futuro del equipo».