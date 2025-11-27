EsSalud devuelve la audición a 737 adultos mayores del Callao en 2025

EsSalud realizó seis jornadas de entrega este año en la Red Sabogal, beneficiando a pacientes que habían perdido autonomía, trabajo y vida social

En lo que va del año, 737 adultos mayores del Callao recuperaron su capacidad de escuchar gracias a la entrega de audífonos por parte de EsSalud. Los dispositivos devolvieron a los asegurados su interacción social, equilibrio emocional y desempeño laboral. La sexta jornada se realizó en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren con 70 beneficiarios.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó el alcance de estas intervenciones. «Nuestros asegurados que sufren problemas de audición muchas veces no son comprendidos, pero ahora, con estos audífonos, tienen la posibilidad de cambiar su realidad y mejorar su calidad de vida», señaló.

Del aislamiento a la vida social

Angélica Nieto Casas tiene 80 años. La pérdida auditiva la empujó al aislamiento. Dejó de bailar porque no seguía el ritmo de la música. «Siempre fui una persona muy independiente, pero no escuchar bien hizo que mi vida se vuelva limitada. Dejé de ir a reuniones; no salía de noche por miedo a cruzar pistas y no escuchar si alguien me hablaba», recordó.

Hoy siente que recupera parte de sí misma. «Ahora volveré a bailar porque antes no podía y hasta me caía. Agradezco a EsSalud por pensar en todos los pacientes que tenemos esta condición», añadió.

Sordera y desempleo

Miguel Ángel Sarmiento comenzó a perder la audición hace diez años. Con ella se fueron trabajos y oportunidades. Su esposa lo acompañaba a todas partes para ayudarlo a comunicarse. La falta de audición le quitó independencia, seguridad y estabilidad económica.

«He postulado a varias empresas y pasé muchos filtros, pero siempre me decían que me iban a llamar. No lo hacían por mi sordera, y eso me limitaba mucho. Tuve que cambiar de rubro y dedicarme a la venta ambulatoria», cuenta don Miguel. Su problema comenzó cuando trabajaba en una empresa metalúrgica.

Ahora, cerca de los sesenta años, mira el futuro con esperanza junto a su compañera María Lucía Luey. «Para mí habría sido imposible comprarme unos audífonos por mis propios medios, porque gano para el día a día. Agradezco a EsSalud por esta oportunidad. Definitivamente, va a cambiar mi calidad de vida», agregó.

Evaluación previa y atención personalizada

El Servicio de Otorrinolaringología evalúa previamente a los pacientes que reciben audífonos. La evaluación cumple criterios técnicos y administrativos para garantizar atención personalizada. Las seis jornadas realizadas en la Red Sabogal ratifican el compromiso de EsSalud con una atención integral.