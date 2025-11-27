Cuatro CETPROS de Lima Metropolitana reciben importante donación de empresa privada

Cuatro Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) de Lima Metropolitana recibieron, de manos de la empresa GALDIAZ SAC, una importante donación valorizada en 208 000 soles, que consiste en 25 000 artículos para panadería y repostería. Esta entrega se realizó en el marco de la estrategia Abraza tu Cole, impulsada por el Ministerio de Educación para promover la participación del sector privado en la mejora de las condiciones educativas de las instituciones públicas.

La donación está destinada a los talleres formativos de los CETPRO República de Chile, ubicado en Jesús María; San Luis, en el distrito de San Luis; Magdalena, en Magdalena del Mar, y Yachayhuasi, en San Juan de Miraflores, instituciones que en conjunto atienden a más de 2800 estudiantes.

El acto de entrega se realizó en el CETPRO San Luis y contó con la presencia de Valerie Sánchez Ferrer, directora general de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu, quien, al hacer uso de la palabra y tras agradecer a la empresa donante, destacó y felicitó a las instituciones educativas por la calidad del servicio que brindan, reflejada en el desempeño de sus estudiantes.

“Este esfuerzo se fortalece con el apoyo de GALDIAZ SAC, que desde hace cinco años actúa como un valioso aliado en el marco del Pacto Social por la Educación. Este trabajo conjunto impulsa tanto la educación básica como la técnico-productiva y demuestra lo fundamental que son nuestros aliados para seguir avanzando”, puntualizó.

Por su parte, el representante de GALDIAZ SAC reafirmó la vocación social de la empresa, que en años anteriores también ha realizado donaciones a instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria en Lima Metropolitana. En este acto también estuvo presente Emilia Pachas Niño, directora del CETPRO San Luis.

Las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del CETPRO, donde pudieron constatar el impacto directo de los bienes entregados. Esta acción se suma a los esfuerzos de Abraza tu Cole, la estrategia del Minedu que articula el apoyo de empresas privadas, Gobiernos locales y organizaciones civiles para mejorar la infraestructura, el mobiliario y el equipamiento educativo en todo el país, con más de 1.5 millones de soles en donaciones y más de 31 500 estudiantes beneficiados en 13 regiones.