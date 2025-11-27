Costa Verde cerrada hasta las 4 p.m. por competencias de ciclismo en los Juegos Bolivarianos

La Costa Verde permanecerá inhabilitada desde anoche por las pruebas contrarreloj y de ruta. La Municipalidad de Lima estableció rutas alternas para el tránsito vehicular.

La Costa Verde cerrará completamente desde las 11:30 p.m. del miércoles 26 de noviembre hasta las 4:00 p.m. del jueves 27, según informó la Municipalidad de Lima. La medida responde a que la vía rápida servirá como escenario para las competencias de ciclismo contrarreloj y de ruta de los XX Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho-Lima. Las autoridades diseñaron un plan de desvíos para mantener la circulación vehicular mientras dure el cierre.

Cierre por tramos según jurisdicciones

La Municipalidad de Magdalena precisó que el tramo de la Costa Verde bajo su jurisdicción permanecerá cerrado hasta las 3:00 p.m. del jueves. Este distrito especificó que el cierre obedece a la competencia de ciclismo contra el reloj. La diferencia de una hora con respecto al comunicado de la Municipalidad de Lima genera cierta confusión sobre el horario exacto de reapertura en distintos sectores de la vía.

Rutas alternas hacia el sur

Para garantizar la fluidez del tránsito, la comuna metropolitana cerró las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Los vehículos que se dirijan al sur deberán tomar las siguientes vías: Av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferre, av. Del Ejercito, av. Augusto Pérez Aranibar, Malecón de La Marina, Malecón Cisneros, Malecón Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.

Rutas alternas hacia el norte

Los conductores que viajen hacia el norte deberán utilizar: Malecón Grau, Pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. Del Ejercito, av. Pérez Aranibar, av. Del Ejército, Calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry, jr. Federico Gállese y av. La Paz.

La Municipalidad de Lima exhortó a conductores y vecinos a tomar previsiones necesarias. También pidió respetar la señalización dispuesta y hacer uso de las rutas alternas señaladas. El cierre de la Costa Verde, una de las principales arterias de Lima, obligará a miles de conductores a modificar sus rutas habituales durante la jornada del jueves.