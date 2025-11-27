Copa Libertadores 2025: inteligencia artificial de Miraflores ayudará a identificar hinchas revoltosos (VIDEO)

La inteligencia artificial de la municipalidad de Miraflores ayudará a la policía brasileña a identificar a los hinchas que causen desmanes y/o cualquier incidencia en el distrito por la final de la Copa Libertadores 2025.

A través de la analítica de reconocimiento facial, que se encuentra instalada en las más de 700 cámaras de videovigilancia de la municipalidad, se viene registrando los rostros de los hinchas del Flamengo y Palmeiras, que se desplazan por diversos puntos del distrito.

En caso surgiera algún incidente o gresca, el sistema de IA de Miraflores alertará de inmediato a la Central Alerta Miraflores. De manera rápida estas imágenes se pondrán a disposición de la PNP que está conectada con Migraciones y con la policía brasileña para las acciones del caso.

La municipalidad de Miraflores ha puesto a disposición de la PNP, toda su fuerza logística conformada por más de 150 unidades (patrulleros, autos, motos, ambulancias), una grúa, 125 bodycams y más de 1000 serenos para ayudar con el control en el distrito, así como la tecnología para fortalecer la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Cabe resaltar que, durante una reunión con representantes de la embajada de Brasil, se indicó que la PNP ha destinado más de 700 efectivos para el control y orden en puntos estratégicos de la jurisdicción por la Copa Libertadores. Además, se tiene más de mil serenos para el apoyo.

Serenos bilingües

Los serenos bilingües de Miraflores se encuentran brindando información turística sobre cómo llegar a lugares emblemáticos, restaurantes y hoteles; así como espacios culturales y mercados de artesanía.