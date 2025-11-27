Accidente en Jauja: bus con 43 pasajeros cae al río Mantaro en la Carretera Central

El accidente ocurrió luego que el vehículo de la empresa Expreso Nacional impactara contra un automóvil en Jauja. Todos los ocupantes fueron rescatados y trasladados al hospital.

Un bus interprovincial con 43 pasajeros a bordo cayó al río Mantaro tras chocar con un automóvil en la Carretera Central. El accidente ocurrió en el kilómetro 66, a la altura del distrito de Parco en Jauja, Junín. La unidad de la empresa Expreso Nacional había partido desde Huancayo cuando se despistó y terminó en el río. Los bomberos de Jauja y la Policía de Carreteras de Acolla rescataron a todos los pasajeros. No se registraron víctimas mortales.

El accidente en la madrugada

El siniestro se produjo a la una de la madrugada. El ómnibus colisionó con un automóvil de placa A0N 247. Como consecuencia del impacto, el bus perdió el control y se precipitó al río Mantaro. La Compañía de Bomberos de Jauja llegó al lugar junto con efectivos policiales para iniciar las labores de rescate.

Algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios. La mayoría quedó atrapada dentro del vehículo siniestrado. Los equipos de emergencia trabajaron para sacar a todos los ocupantes del bus. Una vez rescatados, los heridos fueron trasladados al hospital Domingo Olavegoya de Jauja para recibir atención médica.

Las investigaciones en curso

La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar las responsabilidades del accidente. Las autoridades buscan esclarecer las causas del choque entre el automóvil y el ómnibus interprovincial. El caso pudo haber terminado en tragedia, pero esta vez no hubo muertos que lamentar.

Los 43 pasajeros identificados

Entre los pasajeros que viajaban en el bus se encuentran Brayan Romaní Llactahuamán de 23 años, Jhair Barreto Mahualaya de 28 años, Jhenny Roxana Ávila Rojas de 46 años, Jaime Salazar Espinoza de 51 años, Eduardo Carlos Palacios Garcés de 61 años, Carmen Cente Ordoñez de 40 años, Yeny Morán Ordoñez de 24 años, Néstor Berrocal Morales de 58 años y Margarita Osores Melchor de 55 años.

También viajaban Apolinar Grimaldo Povez Espinoza de 74 años, Fredy Vásquez Alarcón de 27 años, un menor identificado como C.V.A. de 8 años, Cristian Topalaya Carrió de 26 años, Walter Fausto Contreras Figueroa de 67 años, Isabel Jorge Escobar de 69 años, Frank Jeffersson Chamorro Sarmiento de 34 años, Luis Miguel Quija Muñoz de 36 años e Iris Doris Laveriano Ricce de 30 años.

La lista continúa con Kiara Castillo Laveriano de 19 años, Humberto Hussein Papuico Turín de 27 años, Paulina Mauricia Turín Capcha de 58 años, Dennis Isai Ricse Torres de 33 años, Enrique José Espinoza Rojas de 24 años, Camila Alfaro Trujillo de 18 años, Miguel Carlos Palacios de 34 años, Raúl Ricardo Carhuapoma Nicolás de 57 años y Eduardo Raúl Carhuapoma Solano de 21 años.

Además, entre los rescatados se encuentran Carlos Alberto Aparco Camasca, Elson Eleuterio Sulluchuco Rojas de 41 años, Norma Maribel Veramendi Areche de 49 años, Ricardo Alfredo Guerra Coronel de 37 años, Lucero Alva Ventura Zevallos de 27 años, Caso Guerra Mercedes Violeta de 43 años, Miriam Yauri Lino de 22 años, Fhiorella Elena Jesús Chuco de 37 años, un menor identificado como F.R.J. de 2 años, Brayhan Robert Maldonado Porta de 27 años, Sara Virginia Mayta Zúñiga de 35 años, Efraín Capcha Álvarez de 37 años, Mercedes Chuco de Jesús de 76 años, Iris Maritza Vílchez Páucar de 37 años, Pedro Alberto Pariona Meza de 54 años y otro menor identificado como R.A.F. de 4 años.