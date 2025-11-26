Tragedia en Hong Kong: incendio devastador deja 36 muertos y 279 desaparecidos

Las llamas consumen cuatro bloques de viviendas en Tai Po mientras los bomberos luchan contra el fuego que ya supera las seis horas sin control



Un incendio masivo en el complejo habitacional Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po en Hong Kong, dejó hasta el momento 36 personas muertas, 279 desaparecidas y 29 hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico. El siniestro, que comenzó en el andamiaje exterior y ya supera las seis horas de duración, afecta a cuatro bloques del vecindario. Los bomberos continúan combatiendo las llamas sin lograr controlarlas en ninguno de los edificios.

Furia vecinal por la respuesta tardía

Los residentes del complejo manifestaron su indignación ante la aparente lentitud en las tareas de extinción. Cheung, una vecina de la zona, denunció al diario South China Morning Post que «los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos». La mujer recordó además que en las obras de renovación cercanas se habían detectado obreros fumando, conducta que había generado multas previas.

Un alto mando policial de Tai Po confirmó que resulta imposible realizar registros piso por piso mientras el fuego permanece sin control. Las autoridades desconocen cuántas personas permanecen atrapadas en las viviendas, lo que agrava la incertidumbre sobre el número final de víctimas. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ofreció una comparecencia de prensa para informar sobre la tragedia.

Mascotas atrapadas y movilización de emergencia

Una organización de rescate animal estimó que más de un centenar de mascotas quedaron atrapadas en los edificios incendiados. Hong Kong Pet Club desplegó dos ambulancias veterinarias al lugar para atender a los animales rescatados. Mientras tanto, el partido Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong suspendió todos sus actos de campaña electoral para las próximas elecciones legislativas como muestra de respeto a las víctimas.

Obras millonarias en el centro de la polémica

El incendio comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos y escaló rápidamente de nivel 1 a nivel 4 a las 15:34 hora local. Wang Fuk Court se encuentra en pleno proceso de renovación valuado en 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado. El complejo alberga 1.984 viviendas donde residen aproximadamente 4.000 personas.

Este incidente reaviva las preocupaciones sobre la seguridad de los andamios de bambú, materiales ligeros y económicos muy comunes en Hong Kong. La alta densidad urbana, los materiales inflamables en las renovaciones y las condiciones climáticas de sequía crean un contexto de riesgo recurrente en el territorio.