Policía captura a dos venezolanos por asesinar a su compatriota en Villa El Salvador

La Policía detuvo a Robinson Guillén Vargas y Víctor Manuel Reyes Balbuena por el homicidio de Eduardo Javier Espinoza Castillo en una balacera entre bandas extorsivas.

La Policía Nacional capturó a dos ciudadanos venezolanos sospechosos de asesinar a otro extranjero de la misma nacionalidad durante una balacera en Villa El Salvador, al sur de Lima. Los detenidos son Robinson Guillén Vargas, de 34 años, y Víctor Manuel Reyes Balbuena, de 28 años. La víctima se identificó como Eduardo Javier Espinoza Castillo, de 20 años. Ambos sospechosos habrían reconocido su participación en el crimen.

Capturas tras el tiroteo

La policía detuvo a Guillén Vargas cuando intentaba fugarse en un auto rojo. Reyes Balbuena resultó herido en el tiroteo y permanece internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur, confirmó las capturas. «La Policía, el día de hoy (ayer), aproximadamente, a las 22:00 horas, ha detenido a dos personas de nacionalidad venezolana: uno se encuentra en emergencias del hospital de este distrito del sur, y otro se encuentra detenido, por encontrarse implicado en el homicidio calificado de una persona que se produjo en esta parte de Villa El Salvador», declaró.

Conflicto entre bandas criminales

El coronel Obando indicó que Espinoza Castillo llegó a la casa de Guillén Vargas, donde se desató el enfrentamiento. Las circunstancias exactas están bajo investigación. Según el jefe policial, la víctima era un delincuente vinculado a actividades extorsivas. Las primeras pesquisas apuntan a que el asesinato responde a un conflicto entre organizaciones criminales.

La policía encontró un arma de fuego dentro del vehículo rojo. Esta arma habría pertenecido a Espinoza Castillo. Los investigadores no descartan que el joven fuera ultimado con su propia pistola. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.