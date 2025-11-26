Perú presenta importantes avances en la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad

Perú presenta importantes avances en la eliminación de la discriminación contra las...

El Estado peruano presentó ante el sistema interamericano los avances logrados en políticas de derechos, inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad.

La exposición se realizó en el marco del Cuarto Informe Nacional sobre la Implementación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad.

La intervención de la delegación nacional reafirmó el compromiso de seguir construyendo un país más accesible e inclusivo, donde la igualdad sea un principio esencial de la vida democrática.

La delegación peruana estuvo presidida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) e integrada por representantes de sectores clave: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cada sector expuso avances concretos en áreas como promoción de derechos, accesibilidad, acceso a la justicia, certificación, inclusión laboral, educación y vivienda. Los resultados mostrados evidencian el compromiso del Estado por erradicar la discriminación y garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad.

El grupo evaluador destacó la calidad técnica del informe y valoró especialmente las medidas orientadas a eliminar la discriminación, resaltando el esfuerzo realizado para consolidar y presentar la información de manera detallada.

La presentación del Cuarto Informe Nacional confirma que el Perú avanza con pasos firmes hacia un modelo de país accesible, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.