Perú logró el oro en dobles masculino de Squash en los Juegos Bolivarianos 2025

Diario UNO
Una nueva medalla de oro.  La dupla nacional Alonso Escudero y Rafael Gálvez, integrantes del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), lograron el primer lugar en Dobles masculino de squash, y alcanzaron una nueva presea dorada para nuestro país en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Escenario de este logro, fue el Polideportivo IPD Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde nuestros deportistas se impusieron por 2-1 a los hermanos Edwin y Junior Enríquez de Guatemala. Luego de casi una hora de juego, los peruanos tuvieron que emplearse al máximo para quedarse con la victoria, con parciales de 11-6, 5-11 y 11-10.

«Llevamos casi 4 años jugando juntos y se ha visto reflejado en este resultado. Ahora nuestro siguiente objetivo es ganar el oro en los Panamericanos Lima 2027», expresó Rafael Gálvez.

Mientras que Alonso Escudero señaló que: «Estos triunfos se dan gracias al apoyo que recibimos por parte del IPD». Cabe mencionar que este jueves 27, se disputarán los cotejos por equipos en la mañana, y la premiación de todas las modalidades, se realizará en horas de la tarde.

