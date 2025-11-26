MINJUSDH organiza conferencia y reúne a expertos para debatir reformas penales clave contra crimen y corrupción

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) realizará este jueves 27 y viernes 28 de noviembre la conferencia especializada “Análisis y Perfeccionamiento de Normas Controversiales: Impacto en la Lucha contra el Crimen y la Corrupción”, con el objetivo de identificar las principales implicancias de recientes reformas legislativas y proponer mejoras que fortalezcan la capacidad del Estado frente a la criminalidad.

La actividad se realizará en el auditorio del MINJUSDH de 6 p.m. a 9 p.m. y tratará temas como el análisis de las Leyes 31751 y 32104, colaboración eficaz, normativa anticorrupción y crimen organizado, el proceso bajo la Ley 31990, la Ley de extinción de dominio, y modificaciones a la Ley 30424, las ampliaciones del REINFO, entre otros.

Los ponentes serán los abogados César Nakazaki, Carlos Caro, Walter Palomino, Fernando Silva, Humberto Abanto, Julio Espinoza, Ronald Hancco, Fredy Valenzuela y Andy Carrión.

Este diálogo abierto, en el que se compartirán miradas y contrastarán enfoques, también contará con moderación e intervenciones de los asistentes y del público en general que se conecte a través del Zoom y las redes sociales oficiales del MINJUSDH.