Minedu atiende doce lenguas en riesgo de extinción con programa educativo

El Minedu brinda servicio educativo a 37,349 estudiantes en 12 de las 17 lenguas consideradas en peligro de extinción mediante materiales pedagógicos especializados.

El Ministerio de Educación informó que durante 2025 atendió a estudiantes en 12 lenguas originarias consideradas en riesgo de desaparición. La cifra representa un avance en la preservación lingüística de pueblos indígenas ubicados principalmente en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Lima Provincias y Junín. El Estado destinó 12 millones de soles para el fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe durante este año.

Las lenguas atendidas incluyen el maijiki con 79 estudiantes, arabela con 232, ikitu con 252, amahuaca con 261, ese eja con 299 y bora con 337. También reciben atención el kawki con 371 estudiantes, harakbut con 409, shiwilu con 465, kapanawa con 492 y murui muinani con 772 estudiantes. El quechua wanka concentra la mayor población escolar con 33,380 estudiantes.

Expansión del programa bilingüe

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que esta atención amplía la cobertura educativa del sector a 45 de las 48 lenguas originarias registradas en el Perú. El Minedu brinda servicios con materiales pedagógicos en 42 lenguas originarias y 6 variedades de quechua.

El sistema de Educación Intercultural Bilingüe alcanza actualmente a un millón 203,697 estudiantes en todo el país. Estos niños y adolescentes estudian en 26,422 instituciones educativas donde trabajan 106,039 docentes.

Materiales pedagógicos especializados

El director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Minedu, Marcelino Galindo, informó a la Agencia Andina sobre la distribución de material educativo especializado. Los materiales fueron diseñados específicamente para enseñar lenguas andinas y amazónicas en peligro de desaparición.

Galindo indicó que el fortalecimiento de la educación en lenguas originarias permite desarrollar en el niño su identidad cultural. Esta afirmación conecta la preservación lingüística con la construcción identitaria de los estudiantes.

La semana de la Educación Intercultural Bilingüe tiene como día central el 28 de noviembre. Esta fecha conmemora la aprobación de una resolución suprema en 1952 que autorizó el primer curso de capacitación para alfabetizadores nativos de la selva.