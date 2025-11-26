Midis informa que más de 800 mil usuarios de Pensión 65 cobrarán sus S/350 desde este lunes 1 de diciembre

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que a partir de este lunes 1 de diciembre, los 824 351 adultos mayores que forman parte del programa Pensión 65 podrán cobrar su subvención bimestral de S/350, correspondiente al último padrón del 2025, en cajeros o agentes Multired ubicados en bodegas, farmacias, entre otros negocios locales; así como en agencias del Banco de la Nación.

En este marco se debe destacar que, gracias a la modernización del cobro, más de 735 mil usuarios retirarán el soporte económico con su tarjeta de débito, lo que les permitirá ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones en las agencias. De esta manera, el Midis, por disposición de la ministra Lesly Shica, sigue mejorando el proceso en favor de la población más vulnerable.

Para que los usuarios puedan hacer un buen uso de la tarjeta de débito y cobrar la subvención sin dificultad, reciben diversas capacitaciones por parte de cada unidad territorial del programa del Midis. Asimismo, el Midis precisa que hay otras modalidades, como el despliegue de los “carritos y avioncitos pagadores”, que llegan a los puntos más alejados del país y a los domicilios de quienes ya no se pueden desplazar por una condición física.

Cabe precisar que Cajamarca y Lima son los departamentos con más adultos mayores, con 90 235 y 73 298, respectivamente. Luego se encuentra Puno (72 828), Piura (64 299), Cusco (58 470), Áncash (48 075), La Libertad (41 953), Junín (39 628), Loreto (39 502).

La lista continúa con Huánuco (37 626), San Martín (35 893), Apurímac (33 109), Huancavelica (29 221), Lambayeque (26 789), Amazonas (20 534), Ucayali (19 319), Arequipa (15 735), Pasco (9508), Ica (9009), Tumbes (7015), Tacna (4296), Moquegua (3980) y Madre de Dios (2591).

Los más de 824 mil usuarios son parte de la cobertura integral del Midis, que mejora su calidad de vida y fortalece su autonomía. Entre las acciones está la Intervención Saberes Productivos, que revalora los conocimientos de los adultos mayores e impulsa sus emprendimientos.

También reciben lentes para ver de cerca y con protección UV, así como atenciones médicas diferenciadas en los centros de salud de su localidad, a través de la intervención “Para verte mejor” y el “Servicio te acompaño”, respectivamente,

Canales de atención

Pensión 65 tiene diversos canales de atención para recibir consultas ante cualquier duda, como el WhatsApp o vía telefónica al 942 962 116, o los correos electrónicos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe. También mediante la información que publica en su plataforma digital: www.gob.pe/pension65.