Martín Vizcarra enfrenta una posible sentencia de 15 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra dio sus alegatos finales el pasado 20 de noviembre, en donde se mostró seguro de que el Poder Judicial lo absolverá de los delitos vinculados a los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, solicitó 15 años de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de cohecho. La lectura de sentencia iniciará a las 9.00 a. m.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional realizará este miércoles, 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m., la lectura de sentencia al exmandatario Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El colegiado, presidido por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, decidirá la suerte del exjefe de Estado, a quien el Equipo Especial Lava Jato acusa de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011y 2014.De acuerdo con la tesis del fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra Cornejo cometió el delito de cohecho pasivo propio al concertar pagos ilícitos con empresas del ‘Club de la Construcción’.

En concreto, se piden seis años de cárcel por el proyecto Lomas de Ilo y nueve años por el mejoramiento del Hospital de Moquegua, lo que suma un total de 15 años de pena privativa de la libertad.Pese a que la audiencia es virtual para las partes procesales, el exmandatario confirmó al término de la audiencia de alegatos de clausura que asistirá presencialmente a la sede judicial para escuchar el fallo.

Martín Vizcarra llegó a la sede del Poder Judicial en la que se leerá su sentencia

El expresidente Martín Vizcarra llegó a la sede del Poder Judicial para la lectura de su sentencia en relación con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de prisión por ambos casos.

De acuerdo a la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido S/1 millón de Obrainsa para favorecerla con el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1.3 millones de ICCGSA por la adjudicación del Hospital de Moquegua. Por ello, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió una condena 15 años de prisión para el exmandatario.

Asimismo, la Procuraduría Pública solicitó una reparación civil de más de S/4.6 millones, distribuida en S/2 071 971 por el proyecto Lomas de Ilo y S/2 600 000 por el Hospital de Moquegua.

